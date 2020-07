Romantikus szexjelenetre készül Árpa Attila, ezért újra edzésbe lendült és szigorú diétába kezdett. Egy hónapja van, hogy újra csúcsformába hozza magát, ehhez a volt felesége, Tomán Szabina nyújt segítséget.

"Megkaptam egy szerepet egy sorozatban, de rögtön jött a pofon is. Néhány hét múlva egy szenvedélyes, erotikus ágyjelenetet kell forgatnom. Alapvetően nem szoktam mutogatni magam, sőt, azt sem mondanám, hogy szép vagyok, azért szeretnék topformában megjelenni. A rendező szerint sem lehet pocakom, szóval valamit tennem kell. Volt feleségem diétás programja és egy személyi edző segít, bár be kell vallanom, most hogy végre lehet menni ide-oda és csábít a budapesti gasztroélet, kissé szenvedek attól, hogy rám általában egy fehérjeshake vár. mesélte Attila a Blikk-nek.