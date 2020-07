Sokan küzdenek azzal, hogy a karantén alatt bizony felszaladtak a pluszkilók, mert a sok otthonülés nassolásra csábított, és a konditermeket sem látogathattuk.

Pataki Zita ugyan így is remek formában van, ezt nem rég meg is mutatta csinos szűk ruhájában, ám mégis úgy döntött, hogy alakít a testén. Azt a célt tűzte ki maga elé, hogy hat kilótól megszabadul. El is kezdte a sportolást személyi edzőjével, és úgy tűnik, nagyon elszánt, mindent bevet az álomalakért.