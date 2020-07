A Kardashian-klán egyértelműen leghíresebb tagját csodás homokóra alakjával és mindig tökéletes sminkkel, hajjal valamint outfittel ismertük meg, ám ő is volt tinédzser. Közösségi oldalán osztott meg egy fiatalkori képet magáról. Itt még ugyan nem bombanő, de annyira bájosan szép, hogy nem is volt oka rejtegetni ezt a fotót.

Kim azóta persze igazi díva lett, aki bármilyen frizurát is választ magának, mindig hihetetlenül dögös. Most például vörös hajkoronára váltott, új hajszínét pedig a rajongóinak is megmutatta.