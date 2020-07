Meghan Markle nagyon rosszul érezte magát a terhessége alatt, amiért a Mail on Sunday nevű lap folyamatosan támadta őt. A peres ügyük azóta is tart a magazinnal, és most nyilvánosságra kerültek olyan dokumentumok is, melyből kiderült, hogy Markle elvárta volna a királyi család támogatását és védelmét, amit állítása szerint nem kapott meg. Phil Dampier royal életrajzíró nemrég azt nyilatkozta a Telegraph-nak, hogy Erzsébet királynő most nagyot csalódott Meghanben.



„Úgy gondolom, hogy a királynőt lesújtotta a hír. Meg fogja emészteni, de biztosan azt gondolja majd, hogy elárulták. Erzsébet előírást szegett, amikor meghívta Meghant karácsonykor a Sandringhamba még a pár házassága előtt, sőt egy milliárdokat érő otthont is kaptak a Windsorban. Egyesek azt fogják gondolni, hogy mi mást akarhattak még?"