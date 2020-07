Vasvári Vivien és Szegedi Fecsó válásától volt hangos a média, azonban az utóbbi időben lecsillapodtak a kedélyek. A válás után Fecsó a közösségi oldalán hirdette, hogy szabad nála a pálya. A Bors megkeresésére a luxusfeleség exe azt is elárulta, hogy milyen a kapcsolatuk jelenleg Viviennel:

"Hál' isten a volt feleségemmel sikerült mindenben megegyeznünk, Edwardkát illetően is, a tartozásaim is nagyrészt rendeztem felé, úgyhogy minden rendben van. Olyannyira, hogy múltkor kedvesen azt is megjegyezte, mennyire összeillünk Vivivel. Nagyon jól érezzük magunkat együtt, Vivi ismeri már a kisfiam és a szüleimet is. Ami a házasságot illeti, egyáltalán nem vagyok kiábrándult, sőt, azt gondolom, nálam benne van a pakliban még a házasság, ha kell, akár kettő is, és gyereket, gyerekeket is szeretnék még - mesélte Fecsó a Bors-nak.