Mint ahogy azt korábban megírtuk, májusban megszületett Csemer Boglárka, "Boggie" második gyermeke. Bogi ritkán mesél az anyaságról, most azonban egy megható és kimerítő posztban fejtette ki érzéseit:

"Eltelt 6 hét, de nekem olyan mintha már hónapok óta itt lenne velünk Imola. Peregnek a napok rendesen. Élvezem, kiélvezem, néha elfáradok, néha pörgök. Azok a legjobb napok, amikor tudok főzni is, olvasni is, takarítani is, játszani is. Akkor nagyon elégedett vagyok. De van amikor egész nap csak szoptatok, altatok. De hát erről szól a gyermekágyi időszak. Minden nap más és minden napnak örülni kell, mert ezek a napok sohasem jönnek vissza. A minap azon tűnődtem, hogy vajon 10 év múlva úgy fogunk-e tekinteni erre az időszakra, hogy ez volt életünk egyik legboldogabbja? Lenke is olyan jófej, annyira jó korban van most, olyan édes és vicces. Állati jó humora van. Sok örömet adnak mindketten. Biztosan fontos periódusnak fogjuk tartani 10 év múlva is. Első komolyabb kiruccanásunk pedig a Balatonhoz vezetett"