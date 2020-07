David Beckham szívmelengetően aranyos képösszeállítást osztott meg az Instagram-oldalán. A videóban kislányával, Harperrel látható, aki most töltötte be a 9. életévét. Természetesen egy cuki írást is közzétett a videó alatt: "Az én kis hercegnőmnek, boldog szülinapot a legkülönlegesebb kislánynak! Apa nagyon szeret.."