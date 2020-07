A 62 éves gyönyörű színésznő félhosszú szőke haja szinte a védjegyévé vált, most azonban markáns változtatást eszközölt magán. Kisfiús rövid frizurát vágatott magának, de még ez is remekül áll neki. A rajongói teljesen odáig voltak az új megjelenésért, ami érthető, hiszen még ennyi idősen is őrjítően dögös.