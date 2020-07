Erdei Zsoltnak és feleségének, Rékának nem egyszerű a dolga, hiszen a gyermekeik több figyelmet igényelnek, mint kortársaik. Hétéves kislányuknak, Grétinek most keresnek új óvodát.

„A kislányom különleges, ezért ehhez illő nevelési igényei vannak. Már több óvodát megjártunk, és ezt figyelembe kell vennünk majd az iskolaválasztásnál is. Valójában csak egyedül tud igazán játszani"- mesélte Zsolt a Best magazinnak

Erdeiék hároméves kisfia most menne óvodába és már találtak olyan intézményt, ahol a kis Vilmos azonnal elkezdett barátkozni, csak attól tartanak, hogy teljes napokra nem tudnák otthagyni őt, mert még nem tud rendesen beszélni, csak Zsolt és a felesége értik, amit mond.