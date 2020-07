Az oroszok állítása szerint eddig hatásos az általuk kifejlesztett vakcina a koronavírus ellen. Hazánkban is fejlesztenek ígéretes gyógyszereket, azonban a legmegbízhatóbbnál is azt mondják, még sok időnek kell eltelnie, mire embereken is tesztelhetik.

Ennek ellenére állítják, immunitást alakított ki a részt vevő önkéntesekben az első klinikailag tesztelt orosz Covid-19-vakcina - jelentette be pénteken az orosz védelmi minisztérium, mindeközben a vírus halálos áldozatainak száma meghaladta a 11 ezret az országban - írja a Blikk.