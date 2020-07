Az első lépés nála, hogy abszolút nem szed gyógyszereket, úgy véli, azzal csak mérgezné magát. Természetesen ezzel nem azt akarja mondani, hogy mindenki kövesse a példáját, de ő ebben hisz.

„Nekem nincs betegségtudatom és gyógyszert sem szedek soha. Hagyom, hogy a szervezetem legyőzze a problémát. A vitaminokat is elsősorban étel formájában igyekszem bevinni. A reggeli vitaminkúrát azonban szeretem. Félliter liposzómás C vitamint szoktam meginni ébredés után" - mesélte a Ripostnak a humorista, aki hozzátette, hogy próbál figyelni a vonalaira is.

„A levegőtől is képes vagyok hízni. Szeretek enni, de hamar felszedem a kilókat és a szervezetre nem hat jól a túlsúly. Sok zöldséget és gyümölcsöt eszem és halat is nagyon sokat fogyasztok. Az elkészítésével nem szoktam sokat bajlódni, kifogom és ha úgy van, megeszem akár nyersen is"