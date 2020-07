A színésznő rendkívül különleges kapcsolatot ápol gyermekeinek édesapjaival, a mai napig jóban van velük és egykori férjei, illetve jelenlegi kedvese Pesák Ádám is jó viszonyban vannak. Kata elmondása alapján ez sosem okozott kellemetlenséget a jó barátságuk az új párjaik tekintetében.

„Nekem az volt az elsődleges szempont, hogy jól váljunk el, hiszen nem véletlenül mondtam egykor igent ezeknek a férfiaknak, nem véletlenül lettek ők a gyermekem édesapjai. Pintér Tibor és Samu fiam édesapja is a mai napig családtag. Bármikor jöhetnek, aktív részesei az életünknek. Az ünnepeket is együtt töltjük, és tényleg mindenki jól megvan egymással, a régi és az új partnerek is" – mesélte a színésznő Mádai Viviennek és Istenes Lacinak a Mokkában.