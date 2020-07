Berki Krisztián és Hódi Pamela kapcsolata szakításuk óta nem felhőtlen, most Berki nyilvános videóban támadja gyermeke anyját. Azt állítja, nem hajlandó személyesen találkozni vele és megvitatni a Nati jövőjével kapcsolatos ügyeket. Elmondása szerint 2019. május 16-a óta nem tudtak erre időpontot találni.

"Legutoljára amikor hazajöttünk Amerikából, nagyon hangzatos volt, hogy majd ezután az ügyvédeink leülnek, és megbeszélnek mindent, de nem sikerült összehozni a találkozót. Nem miattam! Jött a vírushelyzet, akkor Pamela ügyvédje mondta le, majd pedig jött a mostani helyzet, mely szerint a kislányom elballagott az óvodából. A bírósági ítélet eddig szólt, innentől kezdve pedig nincsen gyerektartás, miegymás, és meg kéne beszélni a jövőt, mert a gyermekünkről van szó! Én felelősségteljes szülőként ismételten írtam az ügyvédjének az én ügyvédemen keresztül egy levelet, amiben nyomatékosan kértem, hogy találkozzunk személyesen. Kaptunk is több időpont lehetőséget, amit mi kiválasztottunk, ez pedig a július 13-a volt. Aztán kaptunk egy levelet az ügyvédjétől, ami nagyon érdekes és elgondolkodtató" - idézi a Bors Berkit, aki felolvasta az ügyvédtől kapott levelet. Abban az állt, hogy a találkozót azért mondják le, mert Berki olyan helyen töltötte a szabadságát, amely a koronavírus miatt veszélyezetettnek minősül. Berki szerint ez nem kifogás. "Kedves ügyvédnő. Ha az operatív törzs oldalára felment volna, amit nem tett meg, akkor látta volna, hogy Olaszországban semmilyen veszélyhelyzet nincsen, hiszen szabadon mentünk az országba, és szabadon jöttünk vissza. Kicsit át kellett volna gondolni azt az indoklást, amire most hivatkozik, mert ez nem állja meg a helyét. Másrészről pedig nagyon is ragaszkodom a személyes találkozóhoz, úgyhogy kérem, ne az ügyfele érdekeit nézze, hanem a gyermekemét, ahogyan azt az én ügyvédem is teszi... Ez sokkal fontosabb, mint az ön óradíja, mert azt akár én is kifizetem. Ezért külön kérem mindkét felet, Hódi Pamelát, és önt is ügyvédnő, hogy hallgassák meg amit most mondok: ragaszkodom a találkozóhoz" - mondta Berki.

A kommentelőket megosztotta Berki Krisztián, aki az Instagram-oldalán tette közzé a videót. Egyesek szerint ez nem a nyilvánosságra tartozik, mások viszont úgy vélik, ez is bizonyíték arra, milyen lelkiismeretes apa is Krisztián.