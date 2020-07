A hosszú ideig tartó összezártság a párkapcsolatokban feszültséget okozhat. Ám ennek az ellenkezője is megtörténhet. Az ökölvívó és a felesége a karantén időszakában ismét egymásba szerettek!

Az év elején kiderült, hogy Erdei Zsolt boldog és harmonikus párkapcsolatában nehézségek adódtak. Az egykori profi ökölvívó akkoriban úgy fogalmazott, hogy szeretne újra visszatalálni a gyermekei édesanyjához. Zsolt álma valóra vált, és bármilyen furcsán is hangzik, ezt részben a világjárványnak, az összezártságnak köszönheti.

"A szakmámnak és az edzőtáboroknak teljesen betett a vírus" – kezdte a világbajnok sportoló a HOT! magazinnak – "ám amíg ezen a területen veszteség ért, addig viszont óriásit nyertem is: sokkal közelebb kerültem a családomhoz, ami számomra mindennél fontosabb! Álszentség nélkül mondhatom, hogy csak pozitív hatással volt ránk az összezártság. Sőt, határozottan úgy érzem, hogy kisimultak a ráncaim, pedig nemrég töltöttem be a negyvenhatodik életévemet. Őszintén szólva nem érdekel az idő múlása, tudom, hogy nekem már a B oldal pörög, de erőm teljében vagyok, és ami a legfontosabb, most boldogságban és szeretetben telnek a mindennapjaim. Az elmúlt néhány hónapban az egész család sokkal közelebb került egymáshoz, mint eddig valaha. Rékával pedig szinte újra egymásba szerettünk" – mondta a lapnak Zsolt, aki további izgalmas részleteket is elárult a csütörtökön megjelenő HOT!-ban!