Az együttes frontembere a Borsnak mesélt az előttük álló bizonytalan időszakról, és jövőbeli terveiről.

„Ötvennyolc éve toljuk a bulit, ilyen hosszú ideje csak a Rolling Stones koncertezik, de Jagger is csak egy tini. Én nagyon szerencsés vagyok, de ott van például szegény Benkő Laci, akinek mostanában sok baja volt. Ha nem volt jól, akkor is megoldottuk a helyettesítését, de ha bármi történne vele, nem hinném, hogy képes lennék újra fellépni" - kezdte mesélni Kóbor, aki hozzátette, hogy milyen tervei vannak a jövőre nézve.

„A doki nem engedte volna, de beláttuk, ha nem jöhet Laci, belehal. Ha kellett, jött vagy jön velünk orvos, a németországi turnékon tudjuk, kihez kell menni kezelésre, ha olyan helyzet adódik. Hat-hét bulit meg tudtunk menteni a nyár végére, most várjuk a kormányrendeletet, és bármi is lesz, kénytelenek leszünk elfogadni. Ha nem lehet ötszáz fő felett bulit szervezni, van olyan forgatókönyvünk is, hogy egy nagyobb bulit két részletben tartunk meg" - mondta.