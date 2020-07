Igencsak felkavarták és megrázták az elmúlt napok történései Marge-ot, aki nemrég csatlakozott azoknak a közismert személyiségeknek a táborához, akik úgy döntöttek, a jövőben nem szerepeltetik közösségi felületeiken gyermekeiket. „Itt volt az ideje, hogy meghozzam ezt a döntést. Egyrészt az elmúlt hetek történései sarkallottak erre, másrészt szeretném, hogy a gyermekeim digitális lábnyomát majd ők maguk alakíthassák ki, ha szeretnék, akkor, amikor eljön ennek az ideje. Fontos, hogy ne úgy láttassam a gyereket, ahogy nekem tetszik. Ők még nagyon kicsik, nem is értik, hogy mi a social media, az internet, ahogy azt sem, hogy ez mivel jár" – mondta a 95.8 Sláger FM-en az énekesnő, aki az anyaság szépségeiről, kihívásairól a jövőben is beszámol majd, ám gyermekei arcát nem teszi közszemlére.

„Eddig is figyeltem rá, hogy profilból ne tegyek ki semmit a gyerekekről. Soha nem reklámoztam a gyermekeimmel semmit, de azt gondolom, hogy mint „hátttérszereplők" is sokkal kevesebbet fognak szerepelni a közösségi felületeimen. Mióta meghoztam ezt a döntést megkönnyebbültem" – tette hozzá az énekesnő, akinek lépése nem aratott osztatlan sikert követői táborában.

„Biztos, hogy sokat fogok foglalkozni ezzel a témával még, pedig kaptam érte hideget-meleget az utóbbi időben. Nagyon sokan támadnak emiatt, hogy egy családi ünnepről miért ne lehetne ilyen, „gyerekes" fotókat megosztani. Ugyanakkor kiráz a hideg, ha arra gondolok, hogy a gyerekekről készült fotó 25 perc alatt jut el a „sötét webre". Mikor szembesültem ezzel a ténnyel egy hétig nem aludtam és folyamatosan töröltem le a képeket mindenhonnan. Szóltam az ismerősöknek, barátainknak, a családunknak, hogy tegyenek ugyanígy. Remélem, hogy nem késő. Mindenkit arra kérek, hogy tartsa tiszteletben a gyereke jogait és várja meg, amíg legalább 14 éves lesz és ő maga megérti majd, hogy mi ez az egész. A szülők az egyedüliek, akik - az online térben is - létre tudják hozni a biztonsági hálót a gyerek körül, nem lehet erről eleget beszélni, meg kell óvnunk a gyermekeket!" – mondta Marge a Sláger Reggel műsorvezetőinek, Pordán Petrának és Viktorin Tamásnak.