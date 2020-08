1. Jimi Hendrix előadja a Woodstockon az amerikai himnuszt

1969 nyarát írjuk, dübörög a hippi korszak, és megnyitja kapuit a legendás fesztivál a Woodstock. Augusztus 18-án vasárnap este, az ő fellépését tervezték a hatalmas buli záróeseményének. Jimi különleges védjegyévé váló hajpántot és rojtos fehér dzsekit viselt, amit barátai, Colett és Stella butikjából szerzett be a nagy eseményre. Mielőtt a színpadra léptek a szervezők bemondták a közönségnek, hogy mely zenekart fogják látni – ebben az esetben The Jimi Hendrix Experience-, ám ez nem tetszett Hendrixnek és elmondta, hogy megunták az Experience-t,. Az öttagú zenekar bemutatása közben, egy férfi bekiabált a sorok közül, valami olyasmit kérdezve, hogy: Be vagy állva, Jimi?" A gitáros próbált nem figyelni a rosszindulatú beszólásra. Ezt követően a műsort adminisztratív és technikai problémák hátráltatták. Az irdatlan mennyiségű esőzés sem segített a helyzeten, a bedugult utak okozta késés miatt csak hétfő reggel tudták elkezdeni a fellépésüket, ám ekkorra már a közönség nagyobb része elhagyta a fesztivál területét. Természetesen akadtak olyanok, akik megvárták Jimiéket. A zenekart szokásosan The Jimi Hendrix Experience néven mutatták be, de a kezdés után nem sokkal Hendrix Gypsy Sun and Rainbows-ra javította ki. Kisebb technikai problémákat eltekintve A mikrofon hallható volt. A gitárossal azonban a kibővített zenekara nem próbált eleget, egyszerűen képtelenek voltak vele lépést tartani. Ennek ellenére Hendrix egy rocktörténelmi jelentőségű műsort adott, hiszen előadta az amerikai himnusz ma már ikonikussá vált feldolgozását és egy szóló improvizációt.

2. Michael Jackson először mutatja be a Moonwalkot

A különös táncmozdulat, amit senkinek nem kell bemutatni. Kimondjuk, hogy "moonwalk" és mindenki ügyetlenül próbál hátrafele csoszogni, ezzel Jackson utánozhatatlan mozgását imitálva.

Michael Jackson hihetetlen pályafutása során szinte alig akadt olyan hét, amikor ne került volna a címlapok hasábjaira. Eleinte számtalan zenei rekordja és díjai miatt szerepelt, később azonban botrányaitól volt hangos a sajtó. A rengeteg plasztikai műtét, pedofília vádak, sokak szemébe pedig beleégett az az ominózus pillanat is,amikor egy berlini szálloda ablakán keresztül kilógatva mutatta meg rajongóinak legkisebb fiát. Ettől függetlenül azonban ő világ valaha élt legsikeresebb előadója, nem véletlen a "popkirály" jelző. Így először jó barátja, a gyönyörű Elizabeth Taylor nevezte egy 1989-es díjátadón. Na, de térjünk vissza a moonwalkhoz! 1983. május 16, a dátum, amikor Michael elindult azon az úton, hogy zenei legendává váljon. A Motown lemezkiadó 25 éves jubileumi koncertjén láthatta a nagyközönség először a híres mozdulatot, miközben a Billie Jean-t adta elő. Jackson fehér flitteres zoknit, kesztyűt(szigorúan csak az egyik kezén) és inget viselt, ami szintén védjegyévé vállt. A közönség egyszerűen felzúdult, amikor meglátták a különleges illúziót.

3. Queen és a Live Aid



Freddie Mercury, elég csak a nevét elolvasni és libabőrös lesz az ember minden porcikája. Ha Michael Jackson a popkirálya, Freddiet minden túlzás nélkül a rockkirályának nevezhetjük. A Live Aid egy 1985. július 13-án megszervezett óriási szuperkoncert volt, melyet a szervezők az afrikai – etiópiai – éhezők megsegítésének ajánlott fel. A televíziós közvetítésnek köszönhetően több mint másfél milliárd ember látta élő egyenes adásban, így ez lett az emberiség egyik legnagyobb kollektív eseménye. A popkultúra egyik legendás pillanata, ahol olyan sztárok léptek fel, mint Phill Collins, U2, Madonna és Mick Jagger. Ám kétség nem fér hozzá, a Queen ellopta a showt. Mercury élete egyik legnagyobb alakítását nyújtotta. Több kritikus és zenész minden idők legjobb élő rock-előadásának titulálta a zenekar előadását. Freddie hatalmas lelkesedéssel üdvözölte a közönséget, majd higgadtan leült és leütötte a Bohemian Rhapsody nyitányát, amelynek hallatán a nézők egyszerűen elvesztették a fejüket.