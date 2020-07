A 365 nap című film sokaknál kiverte a biztosítékot, a Szürke ötven árnyalata trilógián felbuzdulva, úgy gondolták, hogy az erőszakos szex célt érhet a nézőknél, ám nagyot koppantak. Nem csak a kritikusok, de a nézők is támadják az alkotást. Már 80 ezren írták alá a 365 nap elleni petíciót.

A film támadói szerint a lengyel mozi az erőszakot és emberrablást hirdeti. Magyarországon is rendkívül felkapott lett a 365 nap című produkció, amely szinte egész júniusban vezette a Netflix hazai toplistáját - most a harmadik helyen áll a film. A hatalmas érdeklődés ellenére az erotikus thriller igazán megosztó alkotásra sikeredett. Szakmailag több szempontból is megkérdőjelezhető film alaptörténete egy olasz maffiózóról szól, aki elhatározza, hogy meghódítja plátói szerelmét, Laurát. Ám ahelyett, hogy elhívná randira vagy ráírna Instán elrabolja, és egy évre foglyul ejti a nőt. 365 napot ad neki, hogy beleszeressen, ha nem szeret belé, akkor elengedi. A nő viszont - milyen váratlan- belészeret és kezdetét veszi a hatalmas szexmaraton, ami a fiatalok számára meglehetősen rossz példát mutat.

A filmkritikusok szerint a film elbagatellizálja a Stockholm-szindrómát és természetesnek állítja be a szexuális erőszakot. Sokan értetlenül állnak azelőtt, hogy a Netlfix miért vásárolta meg a filmet, és petíciót indítottak a 365 nap eltávolítása érdekében - írja a Scoopwhoop.