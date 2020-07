Hazánkban is egyre több új sorozattal és filmekkel rukkolnak elő kiváló rendezőink. Az ország egyik legismertebb színésznőjét, Gregor Bernadettet azonban egyik produkcióban sem láthatjuk. Mint kiderült ez a saját döntése volt, nyomos okkal.

„Nagyon kicsi ez a magyar szakma. Ha valaki huszonöt évig dolgozik a nyilvánosság előtt, játszik szerepeket, forgat, akkor azt gondolom, ne castingolják. Egyszerűen megalázónak érzem, hogy sorba álljak egy szerepért" - jelentette ki a Blikknek a színésznő, aki hozzátette, hogy tisztában van vele, hogy a rendezőnek látnia kell őt, mielőtt alkalmazza, de úgy véli, erre tökéletesen elég a színház.

„Pont amiatt, hogy korábban is rossz élményként éltem meg, ha keresnek is, általában nemet mondok a szereplőválogatásokra. Nemrégiben azonban erőt vettem magamon, s részt vettem kettőn, de csak az az érzésem erősödött, amiért korábban nem jártam: ez nem nekem való. Kellemetlenül éreztem magam, be kell látni, nem vagyok jó abban, hogy egy irodában megversenyeztessenek...(..) Tessék eljönni a színházba megnézni!"

Bernadett persze nem a filmek és a sorozatok ellen van, de számára a színpad a szerelem.