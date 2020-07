Elképesztően keményen dolgozott a sikerért Oláh Gergő, aki mindig is bízott abban, hogy tehetségét kamatoztatni tudja majd. „Nagyon sokat köszönhetek a családomnak, a szüleimnek, akik mindig is hittek bennem. Szerető, óvó, családi háttér nélkül bármennyire is tehetséges az ember, sokkal nehezebb elérni a céljainkat. Persze, egyedül is sikerülhet, az ember fel tudja magát szívni, véghez tud vinni bármit, amit, szeretne, de család nélkül sokkal nehezebb" – mondta a 95.8 Sláger FM-en az énekes, akinek szülei mindvégig támogatták őt álmai elérésében. „Bár sokat nélkülöztünk, a szüleim az utolsó pénzükből is arra spóroltak, hogy zenei tanításban legyen részem vagy hogy legyen egy szintetizátorom, amin gyakorolhatok. Volt, hogy édesapámmal építkezésen, segédmunkásként a keze alá dolgoztam. Ő akkor is kitartott amellett, hogy nekem nem ez, hanem a zene lesz az utam. Mindig biztatott, mindig támogatott!" – emlékezett vissza Oláh Gergő, aki bízik benne, hogy gyermekei továbbviszik a zene szeretetét. Legkisebbik gyermeke már meg is csillogtatta muzikalitását.

„A múltkor épp egy Little Richard dalt énekelt és meghallottam tőle egy olyan dallamot, amit olyan tisztán, olyan tökéletesen vitt végig, hogy teljesen elérzékenyültem. Még csak másfél éves, de nagyon sokat énekel és táncol. Biztos vagyok benne, hogy a tehetség utat tör magának és ha bármelyik gyermekemnek is tudok majd abban segíteni, – akár zenei pályát választanak, akár nem – hogy elérjék az álmaikat, kamatoztathassák a tehetségüket, mellettük fogok állni és támogatom majd őket, ahogy az én szüleim is ott voltak, vannak mellettem" – mondta a Sláger Reggel műsorvezetőinek, Pordán Petrának és Viktorin Tamásnak Oláh Gergő.