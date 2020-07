Közösségi oldalukon mindketten megemlékeztek erről: Dundika megható sorokkal köszönte meg Majkának az eddig együtt töltött éveket, Majka pedig egy rajzot tett közzé Instagram-oldalán. A rapper és gyermekei édesanyja egyébként idén nyáron, június 20-án mondták volna ki a boldogító igent, de a koronavírus átírta terveiket.

"Egyszer volt hol nem volt, s ez bizony igaz volt, pont mint ma, július 17. csak éppen 10 évvel ezelőtt. Egy fiatal, daliás legény belépett az én kis életembe és olyan „majkásan" elvitte a szívemet. Bizony, ez már 10 éve, jaj, hogy öregszünk! De ez persze csak a kor, igazából ekkor váltak részévé életemnek az olyan fogalmak, mint harmónia, szenvedély, család, ragaszkodás, bölcsesség. Addig is szerettem az életem, de azóta a világot is szeretem, amely körbevesz és éltet. Nevelek 4 gyereket, egy szőröset, egy még szőrösebbet és 2 pihéset, s közben magamat is teljesen megismertem. Kerek az évforduló, kikerekedtünk mi is, de a világ így szép, kereken!"

-írta Hajni az Instára feltöltött fotók mellé.

Természetesen Majka sem hagyta szó nélkül a kerek évfordulót:

Muterkám. letoltunk egy tizest együtt a vastrónon! Nagyon szeretlek! minden fontos emlékünk ezen a rajzon.