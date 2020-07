Terry Black Danit és Fannyt is a születésüktől fogva nevelte, így mindenki úgy tudta, mindkét gyereket örökbe fogadta. Ám most a két ország gyámhatósági egyeztetése közben derült fény arra, hogy az előadóművész hivatalosan csak a fiút fogadta örökbe.

Árvai Mónika, Fanny teljes jogú gyámja a Blikknek elmondta, erről ő sem tudott.

"A két ország hatósága egyeztette az iratokat, így derült ki, hogy csak Dani volt örökbefogadott gyermek. Fannyról nem mondott le az anyja, csak testvére mellé a családba fogadását engedélyezte 15 éve a gyámhatóság. Most derült ki, hogy a papír, amit Terry beadott a német hatóságoknak, hamis. Csak így kaphatott Fanny után is segélyt, két gyermek miatt szociális lakást, sok más ellátást ingyen. Eljárás azonban nem indul, mivel Terry Black elhunyt, így a német állam nem tudja behajtani senkin a jogtalanul felvett több millió forintnyi eurót sem. Fanny úgy érzi, hogy ismét bajba került, csalódott az apjában is" - nyilatkozta.

Hozzátette, a kislány most tudta meg azt is, hogy több mint kétszáz milliós adóságot örökölt a decemberben meghalt, ám sohasem látott szülőanyja, V. Éva után.