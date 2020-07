Maria Herriott hatalmas Adele rajongó és imitátor. Most, hogy Adele drasztikusan lefogyott, Herriott is szeretne megszabadulni a túlsúlyától, ezért kés alá fekszik. Maria egyébként most 127 kiló, és véleménye szerint csak a gyomor bypass műtét segítségével tud lefogyni. A hölgy eddig több, mint 4 millió forint hitelt vett fel a műtétre - írja a The Sun.