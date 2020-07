Zac Efron vagy Johnny Depp fotóját is használhatta volna, Bence azonban úgy döntött, hogy Schmuck Andor képével próbál meg csajozni a Tinderen. A boldog házasságban élő politikus - a Ripost felkeresésére - így regált a történtekre:

„Teljesen érthető, hogy a srác az én képemet választotta, hiszen nekem is lett egy gyönyörű feleségem. Nagyon drukkolok a fiúnak, és ha igényli, néhány tanáccsal is ellátnám, hogy hogyan tisztelje a nőket. Az első számú szabály az, hogy ne csapja be őket" - mondta nevetve Andor.