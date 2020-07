Eddig mindenki abban a hitben élt, hogy Terry Black Danit és Fannyt is örökbe fogadta, de most kiderült, hogy a lányról sosem mondott le az édesanyja.

Nagy bajba lerült Terry Black 15 éves lánya, Fanny, aki mint kiderült, nem is volt hivatalosan a férfi gyermeke, ugyanis soha nem fogadta őt örökbe, habár egészen eddig mindenki abban a hitben élt. A német és a magyar hatóságok irategyeztetése során azonban kiderült, hogy Fannyról sosem mondott le a szülőanyja,Terry Black pedig hamis iratokat nyújtott be a német hatóságoknak, hogy a lány után is megkapja a szükséges támogatásokat.

"Én is és a gyerekek is abban a hitben éltünk, hogy nevelőapjuk örökbe fogadta mindkettőjüket" - mondta a Blikknek Árvai Mónika, a néhai Terry Black barátja, aki ma Fanny teljes jogú gyámja. "A két ország hatósága egyeztette az iratokat, így derült ki, hogy csak Dani volt örökbefogadott gyermek. Fannyról nem mondott le az anyja, csak testvére mellé a családba fogadását engedélyezte 15 éve a gyámhatóság. Most derült ki, hogy a papír, amit Terry beadott a német hatóságoknak, hamis. Csak így kaphatott Fanny után is segélyt, két gyermek miatt szociális lakást, sok más ellátást ingyen" - tette hozzá.

Eljárás az ügyben nem indul, hiszen Terry Black halott. Fanny úgy érzi, hogy ismét bajba került, csalódott az apjában is" - mondta még Mónika.

Ha ez nem lenne elég, Fanny azt is megtudta, hogy decemberben meghalt, de sosem látott szülőanyja után 200 milliós adósságot örökölt. "Tudtunk nélkül zajlott le a gyermekkereskedelemért, később több százmilliós banki csalásért is elítélt Éva hagyatéki eljárása. Hat hónapja lett volna a kislánynak, hogy a haláleset után lemondjon az anyja után rászállt adósságról, csakhogy az idő lejárt, mire az országok közti irategyeztetés miatt értesültünk minderről" - mondta Fanny gyámja, aki reméli, hogy méltányosságból elfogadják a határidőn túli nyilatkozatot, amiben Fanny lemond az anyai örökségéről.