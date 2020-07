Bár a szakemberek rendszeresen felhívják figyelmünket az UV-sugarak veszélyeire, és a túlzásba vitt napozás egészségügyi kockázataira, nincs olyan ember, aki élete során legalább egyszer nem ég le a napon. Érdemes néhány kamrában, hűtőben megtalálható élelmiszert bevetni a kellemetlen hatások elkerülése érdekében. Ettől függetlenül természetesen érdemes betartani az alábbi óvintézkedéseket:

11 és 3 óra között érdemes kerülni a direkt napozást

használj bőrtípusodnak és a napszaknak megfelelő fényvédő krémet

viselj sapkát vagy kalapot, és alkalmanként vizezd be a fejbőröd, hogy elkerüld a napszúrást

Most pedig következzenek a házi csodaszerek!

TejfölTalán a tejfölös borogatás az egyik legrégebbi napégés elleni házi praktika. Ha leégett bármelyik testrészed, kérdj meg valakit, hogy kenje be vastagon a fájó területet hideg tejföllel. Addig kell rajtahagyni, amíg át nem melegszik a bőrödtől, majd hideg vízzel zuhanyozz le.

A tejfölös borogatást csak akkor vesd be, ha nem durva a napégés, egyéb esetben ugyanis akár el is fertőződhet az irritált bőr.

UborkaAz uborka nem csak azért jó választás, mert nyáron olcsón elérhető, hanem azért is, mert tápanyagainak köszönhetően elősegíti a gyulladt bőrfelület megnyugtatását. Vágd szeletekre az uborkát, és takard be vele tested leégett részét, majd élvezd, ahogy hűsíti a bőrödet és az égett részeket tápanyaggal látja el. Használat előtt érdemes az uborkát hűtőbe tenni, hogy még intenzívebb legyen a hatása.

Aloe veraAz aloe vera valóságos gyógyító növény. Nem csak bőrsérülések és pattanások esetén, de napégéskor is használhatod: a benne megtalálható gélszerű anyagot kell kivonni a növényből, akár pépesíteni, és bekenni vele az érintett bőrfelületet. Azonnal érezheted a jótékony hatását, hiszen az aloe vera már a bekenés utáni első pillanatban elkezdi kifejteni a hatását.

KrumpliA burgonyában lévő keményítő olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek segítik a bőr hűsítését. Nem kell mást tenned, csak vékony szeletekre vágni a krumplit, bedörzsölni velük a fájó, égett testrészeket, de a még biztosabb hatás érdekében lereszelve, borogatásként is alkalmazhatod.

Fejes salátaA saláta természetes fájdalomcsillapító hatással bír, így enyhíti a leégés kellemetlen tüneteit. Ezt a zöldséget nem nyersen, hanem főzve érdemes bevetni: forralj fel néhány salátalevelet a vízben, majd ha kihűlt, tedd hűtőbe, és egy óra múlva a saláta levébe áztatott ronggyal vagy vattával töröld át a bőrödet.Tea filter

Ha egy-egy kisebb felületen, például a szemed körül, vagy az orrod körül pirosodott be a bőröd, néhány tea filter is segítségedre lehet. Válassz zöld teát vagy kamilla teát tartalmazó zacskót, hiszen ezek nem tartalmaznak hozzáadott színezőanyagot. Mártsd őket hideg vízbe, várd meg, míg megszívják magukat, és rakd a nedves párnácskákat a fájó, piros területekre. Ezután nem kell mást tenned, csak élvezni, ahogy hűsítik bőrödet.

KókuszolajA húzódó, fájó érzést a kiszáradt bőr okozza, amely a napégés természetes velejárója. A kúkuszolaj tökéletes hidratáló, és összetételének köszönhetően kíméletes a bőrhöz: sok testápolóval ellentétben ráadásul

ParadicsomNem is gondolnád, de a paradicsom a likopintartalom miatt igazi jolly joker a napégés okozta bőrkárosodás megelőzését tekintve. Nem csak a paradicsom, de a görögdinnye is sok likopint tartalmaz, így ha sok dinnyét és paradicsomot fogyasztasz, nem csak egészséges leszel, de a napégés ellen is védelmet szerzel.