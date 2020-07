Az Aloe vera már-már csodaszernek számít, hiszen mind külsőleg, mind belsőleg alkalmazva számos pozitív hatással rendelkezik. S bár pontosan nem ismert, hogyan is fejti ki hatását, az biztos, hogy gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító anyagokban gazdag.

Az Aloe vera a liliomfélék családjába tartozó pozsgás növény, amelyet már évezredekkel ezelőtt is használtak égési sebek és kisebb sérülések kezelésére. Az első feljegyzések i.e. 1500-ban készültek róla, méghozzá egyiptomi orvosok említették meg,akik a húsos növényből nyert kocsonyás anyagot használták a különféle bőrproblémák kezelésére.



Az Aloe vera eredetileg a Jóreménység fokáról származik, de Afrikában és Madagaszkárban is vadon nő, sőt manapság már a világ rengetek országában termesztik. Az Aloe verát számtalan formában forgalmazzák manapság: gélként, folyadékként, kapszulaként, de spray, krém és kenőcs is készül belőle.



Az Aloe vera jótékony hatása

A növény leveleiben található kocsonyás anyag egy úgynevezett acemannán nevű poliszaharidot tartalmaz, amely az Aloe pozitív hatásaiért felelős.

Ennek köszönhetően az Aloe vera különösen alkalmas külsőleg:

sérült bőr ápolására

égési sebek kezelésére

a leégés tüneteinek enyhítésére

a bőr hidratálására

a hámképződés elősegítésére

a pikkelysömör kezelésére

az ekcéma tüneteinek enyhítésére

Külsőleg használhatjuk közvetlenül a növény levelét, méghozzá úgy, hogy hosszában felhasítjuk és a belőle kikapart kocsonyás anyagot a problémás területre kenjük, majd hagyjuk megszáradni. Ezt naponta többször is megismételhetjük, mivel allergiás reakciót szinte senkinél sem okoz. Gélként, kenőcsként, krémként és spay formájában szintén hatásos lehet, ha megfelelő mennyiségben tartalmaz Aloe verát.

A belőle készült étrendkiegészítők pedig jó hatással lehetnek:

a gyulladásos eredetű emésztési problémákra

a gyomorfekélyre

a gyomorégésre



Amennyiben belsőleg kívánjuk alkalmazni az Aloe verát, ügyeljünk rá, nehogy összekeverjük az aloe latexszel, ez ugyanis nem más, mint a növény leveléből kinyert, sűrű tejnedv, amely erős hashajtó hatással bír. Ha azt tapasztaljuk, hogy az Aloe vera lé vagy gél elfogyasztását erős hasi görcs vagy hasmenés kíséri, akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy az adott terméket nem megfelelően állították elő és aloe latexet tartalmaz. Ilyenkor válasszunk új készítményt!



Szintén fontos, hogy amennyiben élvezni szeretnénk a növény áldásos hatásait, csak olyan terméket válasszunk, amelynél az összetevőlistában első helyen szerepel - krémek esetén pedig legalább 20% benne – az Aloe vera.