Ahogy azt korábban megírtuk, a királyi családot is elérte a koronavírus-járvány, melynek következtében be kellett zárni azt az iskolát, amelybe Sarolta hercegnő és György herceg is jártak. Szerencsére még időben zárták be az intézményt, így ott nem ütötte fel a fejét a betegség.

Sok gyermeket megvisel a távoktatás és az otthonlét, ám a herceg új fotóját elnézve György nem tartozik közéjük. Önfeledt, huncut mosolyával megbabonázta a követőket, akik több mint 910 ezer kedveléssel jutalmazták a posztot.