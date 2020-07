Tíz napja, hogy Priscilla Presley és Elvis Presley unokája. Benjamin 27 évesen úgy döntött, véget vet életének.

A szörnyű tragédia után megszólaltak ismerősök, barátok is, akik szerint a fiatal férfi depressziós és szorongó volt. Most megtörte a csendet, és Priscilla Presley is megszólalt.

Ezek a családom életének legsötétebb napjai. Ben elvesztésének sokkja pusztító. Minden reggel azért imádkozom, hogy könnyebb legyen. Majd a lányomra gondolok és arra a fájdalomra, amit átél. (...) Nyugodj békében Ben, szeretünk - idézi Priscilla Presley-t a TMZ.