Az egész hetet komoly mozgalmasság jellemzi, légy dolgos és szorgos, hogy a nyár ellenére is a lehető legtöbbet hozd ki a pillanatnyi lehetőségekből. Ha van benned kellő spiritusz, akár új dologba is kezdhetsz, ehhez megkapod a szükséges égi támogatást. A siker lehet kicsi vagy nagy, s létrejöhet önálló- vagy csapatmunkában egyaránt. Aligha szűkölködünk energiából, bőven lesz annyi, ami elég az aktuális teendők elvégzéséhez, sőt, ahhoz is, hogy másokon segítsünk. A kedélyállapotunk napról napra javul, s ha valami elbizonytalanít bennünket, arra gyorsan érkezik egy pozitív válasz.