A kitetovált testű Insta-sztár, Taylor White szexi, bikinis fotóinak köszönheti népes rajongótáborát. Ám a modell most megmutatta, milyen is a hétköznapi életben.

Taylor White testének jelentős részét borítják tetoválások, amit nem is szégyell, és legtöbbször apró fehérneműben mutatja meg azokat tökéletes alakjával együtt.

Ám a modell most úgy döntött, valami merőben mást is posztol: megmutatta, milyen ő a hétköznapi életben, amikor kutyát sétáltat, buggyos tréningben, tornacipőben.

A rajongói imádták a szokatlan fotót, szerintük a modell így is gyönyörű.

Lapozz, és nézd meg, milyen Taylor hétköznapi arca!