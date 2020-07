hogy azt már megírtuk, Sistine Stallone apja nyomdokaiba lépett és 20 évesen már meg is kapta első szerepét a 47 Meters Down: Uncaged című horrorfilmben. A fiatal színésznő ragyogott a vörös szőnyegen a premieren, ahova édesapja és a testvérei is elkísérték.

Azonban érdemes figyelni Sistine Instagram oldalát is, hiszen a fiatal szépség sűrűn posztol magáról. Most például egy igazán bájos képpel kápráztatta el a rajongóit: