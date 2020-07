Otthonosan mozog a konyhában Palácsik Lilla kedvese, hiszen 16 éves kora óta főz. Akkor ugyanis túlsúllyal küzdött, és úgy döntött, szeretne lefogyni, és inkább maga készíti el az ételeket.

„Gimisként szerettem volna lefogyni, ezért úgy döntöttem, hogy saját magam állítom össze az étrendemet. Kísérletezni kezdtem, és nagyon bevált. A mai napig elég szigorú diétát és étrendet követek" – mesélte a Blikknek.

Tamás várandós feleségének is rendszeresen elkészíti a kedvenc fogásait, szerinte Lilla el van kényeztetve, de a fiatal kismama megígérte, ha megérkezik a baba, ő is megtanul pár fogást.

„Jó is, hogy általában én főzök itthon, mivel Lillának lesz elég teendője a kicsivel. Bár a feleségem megfogadta, hogy mire megérkezik a fiunk ő is elsajátít jó pár fogást, így most együtt főzünk itthon"

Tamás elárulta, anno akkor szerepelt a Konyhafőnökben, amikor Lillával még csak ismerkedtek. Sajnos az első héten kiesett a versenyből. Most viszont nagyon örül, hogy újra megmérettetheti magát, viszont ez lelkileg is megterhelő volt számára.

„Nem gondoltam volna, hogy meg tudok törni a műsor alatt. Voltak mélypontok, azért a versenyhelyzetben könnyen kijön az embernek a rossz, gyenge oldala is, de persze sok jó élménnyel is gazdagodtam. Például nem gondoltam volna, hogy új barátságok születnek majd a stúdióban, de sok olyan embert ismertem meg, aki nagyon közel került a szívemhez." – mesélte a leendő apuka.