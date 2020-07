Az énekesnő sincs könnyű helyzetben a koronavírus miatt. A kialakult helyzet igencsak megviselte őt is, így nem csoda, hogy kissé mélypontra került. Szerencsére Mónika ekkor kapott egy felkérést, mégpedig Majkától, ez pedig kirángatta ebből az állapotból.

Veres Mónika összeállt Majkával és Curtissel, és feldolgozták a When the Rain Begins to Fall című híres slágert. A csúcson túl videoklipje hamar népszerű lett a YouTube-on, aminek az énekesnő borzasztóan örül. Nika ugyanis mélypontra került az utóbbi időben, így a legjobbkor jött ez a felkérés neki.

„Nagyon megvisel az egész szakmánk jelenlegi kilátástalansága, de tudom, ezzel nem vagyok egyedül. Éppen mélyponton voltam, amikor Peti felhívott és azt mondta, hogy nagyon örülne, ha felénekelném velük ezt a dalt" – árult el Veres Mónika a Borsnak.

A klip is legalább annyira ütős lett, mint a dal, ugyanis menő sportkocsik mellett feszítenek benne a zenészek a Hungaroringen.

„Nagyon élveztem a közös munkát a stúdióban és a klipkészítésnél is, a fiúknak ugyanis nagyon jó energiáik vannak. Abszolút beletehettem saját magamat is az éneknél, és ki tudtam bontakozni, ahogy szerettem volna, a Hungaroringes forgatáson pedig még az sem szegte kedvünket, hogy leszakadt az ég, és várni kellett, hogy elálljon az eső" – folytatta Nika.

Nem ez az első alkalom, hogy együtt dolgozott Majka és Nika, és az is elképzelhető, hogy nem is az utolsó.

„Nem tudom, mit hoz a jövő, most a jelenre koncentrálunk, de nincs kizárva semmi sem, így egy következő produkció, és további közös munka sem természetesen, de először jussunk el oda, hogy újra lehessen koncertezni" – meséli Nika.