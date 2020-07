Az énekesnő mindig is bomba formában volt, ám most úgy tűnik, még többet edz. Legújabb videójában éppen a hátára gyúr, ami hihetetlenül izmos már így is.

Szandi a karanténban sem hanyagolta el az edzést, otthon is szorgalmasan sportolt, be is mutatta Jean Claude Van Damme híres terpeszét. Ennek persze meg is lett az eredménye, nyárra olyan formába került, mint még soha.

Most már a konditeremben edz, gépek segítségével. Itt készült legújabb videója is, amiben látni lehet, milyen hihetetlenül izmos az énekesnő háta.