Tina és Vivike első videoklipje óriási sikert aratott a YouTube-on. Emilio azt mondja, nem csoda, hiszen kislánya pont olyan, mint ő, és már születése óta érdeklődik a zene iránt.

Földöntúli rajongást érzek a lányom iránt, és hatalmas büszkeség önti el a szívemet, amikor ránézek. Egy igazi őstehetség, akinek az első nagy sikerű dala után nemrég elkészült a második is, hamarosan videoklipet is készítünk hozzá.Vivike nemcsak a gyermekem, hanem a spanom is, nagyon jó humora van, sokat nevetünk és játszunk együtt...

– áradozott Viviről a büszke apuka, aki az utóbbi időben rengeteg kilót dobott le.

"A nagy család híve vagyok, ezért akár azt is el tudnám képzelni, hogy nyolc gyerekünk legyen. Ennyi gyermeket már nem tudnánk felnevelni, de most bevallom, hogy

évek óta vágyom rá, hogy fiam szülessen. Már a nevét is tudjuk: Jelinek Emilio Mózesnek fogják hívni majd. A mondás szerint ember tervez, isten végez: természetesen egy második kislány is boldoggá tenne, hiszen óriási öröm lenne, ha megajándékozna az élet minket még egy szerelemgyerekkel. De így is teljes az életünk, nincs okom panaszra."

- zárta Emilio.