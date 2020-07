Vasvári Vivien az Instagram-oldalán osztott meg egy fotót kisfiáról, Edwardról. Az aranyos kép alá egy szívmelengető szöveget is írt, melyben többek között az fejti ki, hogy számára a gyermekei jelentik a boldogságot, és minden egyes nap hálát ad a sorsnak értük.

"Minden nap hálát adok azért, hogy vannak gyermekeim. Hiszen tőlük is boldog a lelkem, értük dobog a szívem és általuk is nyert értelmet az életem! Nem lehet a gyermekeinkkel betelni soha, bármennyi évesek lesznek nekem ők mindig a pici fiam és lányom lesz. Többen írtatok, hogy Arianaról miért nincsennek képek. Most válaszolnék itt. Őt csak akkor szoktam fotózni, ha engedi és szeretné is. Most már elég nagy, hogy eldöntse szeretné vagy sem. Nem szoktam erőltetni. Edwardka egyelőre imádja. A másik dolog, hogy nagyon ritkán osztok meg képet róluk az oldalamon és ehhez szeretném is tartani magam a jövőben is" - írta Vivien a fotóhoz.