Kosokat olyan emberekkel is összehozhatja a sors, akik új kapukat tárnak fel előttük. A Rákoknak összességében annál is többet nyújt a sors, mint amit remélnek tőle. A Szüzek tele lesznek energiával, amit feltétlenül fordítsanak a maguk javára. A Skorpiók hétvégéje emelkedett hangulatban kezdődik, kedélyállapotuk jó, s ha adódik is valami bonyodalom a környezetükben, az sem ingatja meg a stabilitásukat

