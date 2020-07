Habár az ország racionális emberként ismerhette meg Galambos Lajost, van egy olyan oldala is, ami erősen spirituális. Hisz az angyalokban, de miért is ne tenné, ha már többször átsegítették őt a nehezebb időszakon a születésétől kezdve.

"Az isteni gondviselésről először a születésem után nyertem bizonyosságot. Egy kiló nyolcvan dekával jöttem világra, az orvosok lemondtak rólam. A nagymamám megajándékozott egy képpel, egy fiúcskát vezet át rajta a patak fölött az őrangyala. A kiságyam mellé tette, hogy engem is megóvjon egy angyal. Sokáig betegeskedtem, de a hitnek, a szeretetnek és az őrangyalomnak hála, felépültem. A képet azóta is magamnál tartom" - mondta Lajcsi a Best Magazinnak. Azt is elárulta, hiszi, hogy édesapja is figyeli őt.

"Mindig azt mondta, hogy három gyerekem lesz, ami be is igazolódott, ezért a birtokomon három hármas nyírfacsoportot ültetett. Egy alkalommal, amikor az egyik döntésemről tudtam, hogy apámnak nem tetszene, az egyik nyírbe bele is csapott a villám és derékba tört. Nem volt véletlen, édesapám jelezte, hogy még mindig velem van. A fát sokáig úgy hagytam, hogy emlékeztessen rá" - tette hozzá.