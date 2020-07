Sok zenészhez hasonlóan Kovács Katit is megviseli, hogy nem állhat színpadra. Elmondta, most jött rá igazán, hogy mit is jelent számára a zene, a színpad és a közönség: gyakorlatilag mindent. A kialakult bizonytalan helyzet ellenére bízik, remél és megpróbálta megtalálni ebben az időszakban is az örömöt és a békét.

"Szerintem az elmúlt pár hónapban jobban megismertük egymást a párommal, mint az elmúlt húsz évben" - árulta el a Borsnak Kovács Kati, akinek népes családja van, és sok gyerek veszi körül.