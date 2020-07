Ahogy azt korábban már megírtuk, az Exatlon sztárja a forgatásokon ismerkedett meg mostani szerelmével, Yilmazzal, aki rendező asszisztensként dolgozott a műsorban. Pap Dorci és párja azonban csak a műsor után közeledhettek egymás felé, azóta viszont határtalan köztük a szerelem.

Dorci nemrég egy igazán különleges fotót posztolt az Instagram-oldalára, abból az időből, amikor még nagyban zajlottak a forgatások, és amikor Yilmazzal még csak gondolatban voltak egymáséi.

"Arról a bizonyos saras pályáról vannak ám jó emlékek is! Az egyiket itt pont sikerült megörökítenünk. Szerintem minden az arcunkra van írva, hogy mennyire jól éreztük kint magunkat, még tetőtől talpig sarasan is (pedig gyűlöltem ezt a pályát). Ez a kép pont akkor készült, amikor megbeszéltük, hogy egy-két stáb tagot csak úgy, feltűnésmentesen megölelünk hátulról, nehogy már csak mi legyünk koszosak. Hát miközben készült a kép, Zalán teljesítette is az első lépcsőfokot, ahol pont az én szerelmem volt az áldozat" - írja a kép mellé Dorci.

