Márk igazán bevállalós kedvében volt, és úgy döntött Katy Perryvé változik egy applikáció segítségével. A sztár Katy több stílusát is magára húzta, így látható szőke fürtökkel, göndör barna lobonccal, és párducmintás bikiniben is. Persze mindegyik outfithez szuper smink is jár.

Lakatos Márk a videóhoz viccesen hozzáfűzte, mivel koncertek híján vagyunk, szívesen vállal kisebb fellépéseket.