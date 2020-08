Sokat változott Gáspár Laci élete 2003 óta, és itt nemcsak a zenés karrierjének felfelé ívelésére gondolunk. A tehetségkutató műsorban való szereplése óta az énekes rengeteget foglalkozott a külsejével, a befektetett munka mindenki számára szembeötlő.

A kigyúrt, izmos felsőtestet ábrázoló képek után megdöbbentő látni ezt a 17 évvel korábban készült fotót Laciról, amin alig ismerni az énekesre. A képen az egyik legjobb balassagyarmati barátjával szerepel, és mindössze 23 éves.

Ahogy a kép alá írta, számára is meglepő a változás, 2003-as fotóján szinte idősebbnek néz ki, amit néhány kommentelő is megerősített. Néhányuk szerint a fotót látva jót tett az öregedés a most 41 éves énekesnek.