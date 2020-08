Szilágyi Isvtán özvegyére, Joli nénire többször próbált rátörni a részeges zaklató, most azonban az eddigieknél is meszebbre ment: fegyverrel fenyegetőzött.

Továbbra is megjelenik az utcában az a férfi, aki korábban ugyan jó kapcsolatot ápolt a családdal, de a színész brutális gyilkossága óta zaklatja az özvegyet és mindenkit, aki segíti őt. Az agresszív férfi már kétszer is meg akarta támadni Joli nénit, egyszer pedig meg akarta ütni, majd leköpte azt a fiút, aki önkéntesként vigyázott az idős asszonyra. Mindkét alkalommal kihívták a rendőrséget, de az illető a figyelmeztetések dacéra is visszajár a házhoz.

„Jól ismerjük ezt a jómadarat és jól ismeri a rendőrség is. Ha jól tudom, tucatnyi ügyben van ellene eljárás, de semmiből sem tanul. Ha iszik, vadállattá változik és beleköt az élőfába is. Nemrég a városközpont kereszteződésében a nemi szervét himbálva irányította a forgalmat, máskor pedig hulla részegen fetreng a bolt előtt. Most is be volt állva, de ezúttal egy pisztolyt lengetve ordibált, majd a bokorban bujkált. Végül a rendőrök vitték el... Úgy hallottam, hogy a pisztoly nem volt megtöltve, bár ha így is van, nem értem, hogy miért engedték ki! Csütörtök este már megint itt kódorgott és hangoskodott a környéken" - nyilatkozta a Ripostnak.