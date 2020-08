Ahogy azt korábban megírtuk, 2,5 évet hagyott ki műsorvezetőként Demcsák Zsuzsa, most azonban visszatér a képernyőkre, sőt, Berki Krisztiánnal ismét együtt dolgoznak majd. A kétgyermekes édesanya elárulta, férje hatása is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy újból tévésként fog dolgozni:

"Amikor mi összekerültünk, már a kezdetekkor mondogatta, hogy menjek vissza műsort vezetni, de én akkor nagyon nem akartam. Úgy éreztem, elég volt a képernyőből, 18 éves korom óta ezt csinálom, kellett egy kis szünet. Most viszont szívesen térek vissza, Hajdú Péter hívott ide, akit jól ismerek, és Kiss Péterrel is dolgoztam együtt korábban a TV2-nél. Azt gondolom, jó helyen vagyok, jó szakemberek között, és Krishan is nagyon örül és támogat" - mesélte a Blikknek.

Zsuzsa azt is elárulta, hogy szívesen dolgozik Berkivel, mert a sztárapuka tiszteli őt, és nem lép át egy bizonyos határt, ami biztonságot ad számára:

"Zsuzsa vezeti a műsort, én meg reagálom, piszkálom őt, a vendégeket, és elmondom mindenről nyersen meg szókimondóan a véleményemet, ahogy szoktam" - mondta Krisztián.