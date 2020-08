A speciality kávézók sajátossága, hogy különösen odafigyelnek az alapanyagok minőségére, a kávé egyenesen az ültetvényről érkezik. Ezenkívül a környezetvédelemre is nagy hangsúlyt fektetnek, például azzal, hogy okospoharat használnak. Ez az eszköz egy magyar találmány, fizetni is lehet vele, és bérletként is funkcionálhat.