Tóth Vera már hosszú évekkel ezelőtt életmódot váltott, melynek köszönhetően mostanra bomba alakja lett. Nemrég szexi és vékony combokat villantott, a követői legnagyobb örömére. Most egy friss posztjában előtte-utána képet posztolt, amelyben 8 évvel ezelőtti önmagával nézett szembe.

(...)" Akkor már egy jó pár kilóval könnyebb voltam, és nekem épp az volt a legnagyobb teljesítményem, láthatóan büszke is voltam magamra. Pénteken edzettem egyet és utána odaültem a tükör elé, hogy ugyanabban a pózban, ugyanolyan fitness labdán lefotózzam magam. Nem gondoltam volna, hogy valaha látni fogom ezt a tükörképet. Nagyon hosszú, néha fájdalmas út vezetett idáig és még nincs vége, de én ezzel a formával is boldog vagyok és nagyon büszke is vagyok magamra" - kezdte a csinos énekesnő, aki mindenkinek csak ajánlani tudja, hogy vágjon bele a változtatásba.

"Az egészségedet nem adják ingyen, a szépséged sem. Néha nagyon sok időnek kell eltelnie ahhoz hogy az ember megváltoztassa a külsejét és azt tapasztalom a környezetemben élő embereknél, hogy "egy másodperccel" a változás előtt feladják, mert azt hiszik, hogy nekik nem sikerülhet. Soha ne add fel! Szerintem mindenkinek sikerülhet így, vagy úgy. Mindenkinek a saját tempója szerint. Hagyj időt magadnak és meglátod, nagyon sokmindent elérhetsz külsőd formálásában, nem beszélve a lelki változásokról. Hajrá!" - írta.