Ahogy azt korábban megírtuk, Ági és Bence 2019 januárjában jöttek össze, az Instagramon találtak egymásra. Az intenzív chatelések és az első találkozás után szinte rögtön össze is költöztek, és úgy tűnt, őket az ég is egymásnak teremtette. Nyár elején azonban bejelentették, hogy a kapcsolatuk válságba került.

Azóta azonban többen is olyan jeleket véltek felfedezni, amelyek arra utaltak, hogy mégis csak sikerült visszatalálni egymáshoz, és Ági egyik barátja szerint most újra dúl a szerelem.

"Nagyon szeretik egymást, ez mindig is így volt. Amikor szakítottak, és Bence hazaköltözött a családjához vidékre egy időre, akkor is beszéltek. Gyakorlatilag nem telt el úgy nap, hogy ne keresték volna egymást, még ha csak pár üzenetet is váltottak" - kezdte a Blikknek.

"Egyértelmű volt, hogy amíg az érzelmek nem múlnak el, addig újrakezdhetik. Bence nem adta fel, a legromantikusabb módon ostromolta Ágit, aminek az lett a vége, hogy úgy döntöttek, újra megpróbálják a mosolyszünet után. Nem tudtak gátat szabni az érzéseiknek, és gyakorlatilag újra össze is költöztek. A karantén ideje alatt sok volt a probléma, a feszültség, de ez érthető, hiszen a nap huszonnégy órájában össze voltak zárva. Már ezt is máshogyan szeretnék csinálni, mindent higgadtan, nyugodtan beszélnek meg" - folytatta.