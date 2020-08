This Is Paris címmel készített dokumentumfilmet az életéről, amely bármennyire is meglepő, nem volt fenékig tejfel. A luxuskörülmények között élő celeb sokáig ezt a képet mutatta magáról ám most elárulta, komoly problémákkal küzdött élete során.

A filmet szeptember 14-én tervezik bemutatni, de már kiszirvágott egy-két részlet azzal kapcsolatban, hogy mivel fog találkozni a néző. Mint kiderült, egy bentlakásos iskolában 14 éves korában lelki terrorban tartották.

"Ez egy érzelmekkel teli film, amiben öröm volt részt venni. Öröm volt megcsinálni, de közben nagyon ijesztő is. Olyan dolgokról beszéltem, amikről elképesztő nehéz akár egyetlen szót is elmondani" - nyilatkozta az ABC Newsnak Paris.