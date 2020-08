Rubenen 18 hónapos korában végeztek ételintolerancia tesztet, amikor kiderült, hogy különféle ételekre allergiás - írta meg a Blikk. Azóta mindig magánál tartott epinen injekciót, hogy roham esetén azonnal segíteni tudjon magán.

2018 áprilisában történt az eset, amikor a családjával moziba ment, ahol a popcorn allergiás rohamot váltott ki nála. Az injekcióját otthon hagyta, így mikor rosszul lett, szüleivel azonnal hazaindultak. Mire hazaértek a fiú már alig tudott beszélni a bedagadt torka miatt, majd nemsokkal ezután össze is esett. Édesanyja két epinephrine hatóanyagú injekciót is beadott neki, de a fiú a másodiknál összeesett. Az anya, majd a később kiérkező mentősök is próbálták a fiút újraéleszteni, kórházba szállították, de ott az életét már nem tudták megmenteni.